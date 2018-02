Eigentlich wäre es eine einfache Sache. Zumindest kennt sie jeder. Anhalten, zur Seite winken, grüßen, Papiere kontrollieren, eventuell Alkohol-Vortest, und so weiter. So alltäglich es ist, auch das Einmaleins der Polizei will gut geübt sein. Wieder und wieder fährt der Wagen am Hof der Marokkanerkaserne im dritten Bezirk vor, Schüler nähern sich, spielen die Amtshandlung durch, andere beobachten, ein Beamter filmt.



Wie geht man auf das Auto zu? Wer der beiden spricht, wer beobachtet und sichert? Ist alles im rechtlichen Rahmen abgelaufen? Später wird das im Detail durchgesprochen. Spätestens im Herbst, nach den ersten zwölf Ausbildungsmonaten, werden diese Nachwuchspolizisten im Praktikum zum ersten Mal auf den Straßen sein, dann sind keine Unsicherheiten mehr drin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.02.2018)