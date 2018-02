Winter startet noch einmal durch: Schnee vor allem im Osten

Der Winter gibt in den kommenden Tagen ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Dabei soll sich auch in Österreichs Osthälfte verbreitet eine Schneedecke bilden, wie der Wetterdienst Ubimet am Montag berichtet. Von Unterkärnten über große Teile der Steiermark, in Niederösterreich und Wien sowie im Burgenland schneit es demnach bis Freitag immer wieder, auch bis in tiefe Lagen. "Die größten Neuschneemengen zeichnen sich in Summe im Weststeirischen Hügelland, in der Semmering-Wechsel-Region, in der Buckligen Welt und im Mittelburgenland ab", prognostiziert Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. "Hier sind bis Freitagfrüh durchaus 20 bis 30 Zentimeter möglich." Aber auch im östlichen Flachland bildet sich verbreitet eine dünne Schneedecke aus. Dazu legt der Wind aus nördlichen und östlichen Richtungen allmählich zu, wodurch man zunehmend mit Schneeverwehungen rechnen muss.

Vergleichsweise wenig Schnee kommt im Bergland und im Westen zusammen. In Vorarlberg und im Tiroler Oberland sowie in Teilen Osttirols und Oberkärntens bleibt es mitunter sogar trocken.

Die Temperaturen gehen in den kommenden Tagen durch eine zunehmend östliche Strömung weiter zurück. Selbst in den tiefen Lagen werden nur noch Höchstwerte um 0 Grad erreicht. Höchstwerte von bis zu plus 4 Grad gehen sich nur noch vereinzelt bei leichtem Föhn im Bergland aus.

Minus 25 Grad in der Nacht?

Klirrende Kälte zeichnet sich laut Ubimet allerdings am Wochenende mit einem Schwall klirrend kalter, kontinentaler Polarluft aus Nordosteuropa ab. Damit muss man spätestens am Sonntag überall mit Dauerfrost rechnen. Vielerorts kommen die Temperaturen auch tagsüber nicht mehr über minus 10 bis minus 5 Grad hinaus. Eisiger Nordostwind verschärft die Kälte zusätzlich. Sollten die Nächte in diesem Fall klar bleiben, drohen sogar Tiefstwerte von unter minus 25 Grad.

Extrem kalt wird es in diesem Fall auch auf den Bergen, wo die Temperaturen in 2000 Meter auf unter minus 20 Grad und in 3000 Meter gar in Richtung minus 30 Grad sinken können. Wie kalt es tatsächlich wird, ist nach derzeitem Stand allerdings noch unsicher.

>> Wetter auf www.diepresse.com/wetter

(APA)