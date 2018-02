Streit wegen Blähungen: Flugzeug in Schwechat zwischengelandet

Wegen randalierender Flugpassagiere hat eine Maschine der niederländischen Transavia Airlines am Weg von Burgos (Bulgarien) nach Amsterdam am Abend des 11. Februar einen ungeplanten Zwischenstopp am Flughafen Wien in Schwechat eingelegt. Passagiere sollen Medienberichten zufolge wegen der Blähungen eines Reisenden in Streit geraten sein.

Nach Polizeiangaben wurden vier Personen abgeführt. Sie durften ihre Reise am nächsten Tag fortsetzen. Zwei von ihnen - holländische Studentinnen - wollen mit dem Streit jedoch nichts zu tun gehabt haben und nur zufällig in der gleichen Reihe gesessen sein. Sie erhoben zuletzt auch in der "Kronen Zeitung" Vorwürfe gegen die Airline. Die Crew habe "den Streit regelrecht provoziert". Der "Täter" hingegen durfte weiterfliegen.

Bei dem Zwischenfall im Flugzeug wurde laut Polizei niemand verletzt und nichts beschädigt. Anzeige wurde nicht erstattet.

>> Bericht der "Kronen Zeitung"

(APA/Red.)