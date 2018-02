Der Winter ist zurück

In großen Teilen Österreichst hat es in der Nacht auf Dienstag geschneit, besonders in Wien, Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland. Das Mittelmeertief "Sabine" hält Straßenmeistereien, Schneeräumdienste oder die Mitarbeiter der Asfinag in Trab: In der Steiermark sind etwa im Bereich der Pack, sind bis zu 40 Zentimeter Neuschnee gefallen. Und die Prognosen lassen davon ausgehen, dass der Schneefall bis Freitag anhalten wird - inklusive Schneefahrbahnen und Glättegefahr.

Heute, Dienstag, dürfte es auch den ganzen Tag ziemlich bewölkt bleiben, nur im Südwesten, vor allem in Tirol und Kärnten, könnten sich ein paar Sonnenfenster auftun. Und zwischen Vorarlberg und Oberösterreich dürfte es auch eher wenig schneien. Die Temperaturen sollten heute bei minus vier bis plus vier Grad liegen. Morgen, Mittwoch, geht es ähnlich weiter: Trübes Wetter und gelegentlicher Schneefall in großen Teilen Österreichs, und es bleibt kalt, mit minus fünf bis plus vier Grad.

Verletzte bei Unfällen im Burgenland

Im Burgenland halten die winterlichen Fahrverhältnisse die Einsatzkräfte auf Trab. Die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) zählte bis zum Vormittag 17 Einsätze, diese betrafen vor allem die Bezirke Oberpullendorf und Oberwart. Bei vier Verkehrsunfällen wurden vier Personen verletzt, die meisten davon leicht.

Zwischen Pilgersdorf und Bubendorf (beide Bezirk Oberpullendorf) wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw eingeklemmt und musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Beim Kreisverkehr zwischen Donnerskirchen und Schützen (Bezirk Eisenstadt Umgebung) stürzte ein Lkw um, dabei gab es einen Leichtverletzten. Die Polizei richtete während der Bergungsarbeiten eine örtliche Umleitung ein.

Auf der Südostautobahn (A3) auf Höhe Hornstein (Bezirk Eisenstadt Umgebung) gab es nach einem Unfall ebenfalls eine leichtverletzte Person. Ohne schwerere Verletzungen blieb laut LSZ auch eine Frau nach einem Pkw-Überschlag zwischen Apetlon und Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See).

Die Fahrbahnen der Landes- und Bundesstraßen waren vor allem in höheren Lagen abschnittsweise schneebedeckt bzw. matschig. Räum- und Streueinsätze dauerten an.

Kettenpflicht in Niederösterreich

Auch in Niederösterreich sind höher gelegene Straßen schneebedeckt, auf folgenden Abschnitten besteht Kettenpflicht: für Kfz ab einem Gewicht von 3,5 Tonnen auf der B21 über Ochsattel bzw. den Rohrersattel, auf der L134 zwischen Gutenstein und Schwarzau im Gebirge und auf der L5217 von Kirchberg bis Lilienfeld sowie für Kfz ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen auf der L175 von Trattenbach bis Landesgrenze und auf der L5303 von Hürm bis Schlatzendorf.

Steiermark Behinderungen und Kettenpflicht für Lkw

Auch in der Steiermark gibt es Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen. Laut ÖAMTC sind höher gelegene Verbindungen in der östlichen Obersteiermark für Lkw nur mit Schneeketten passierbar. Im Raum Graz kam es zu Verspätungen im Frühverkehr.

Die Asfinag war seit den Nachtstunden im Räum- und Streueinsatz, wie Geschäftsführer Josef Fiala in einer Aussendung mitteilte. In der Steiermark und insbesondere im Bereich der Südautobahn (A2) auf der Pack seien bis zu 40 Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Unterstützung könne sich die Asfinag zusätzlich von externen Frächtern holen, auch Abschleppdienste stünden bereit. Fiala appellierte an die Autofahrer, "bei diesen Bedingungen wirklich nur mit winterfitten Fahrzeugen fahren. Wenn Fahrzeuge mit Sommerreifen hängen bleiben und die Strecke blockieren, kommen wir mit unseren Räumfahrzeugen auch nicht mehr durch."

Tatsächlich herrschte auf der A2 zwischen Bad St. Leonhard auf der Kärntner Seite der Pack und Modriach im weststeirischen Bezirk Voitsberg in beiden Richtungen Schneeglätte, was zu zähem Verkehr führte. Auf der Packer Bundesstraße (B70) zwischen Voitsberg und Wolfsberg in Kärnten war die Fahrbahn im Bereich Stampf, Packer Stausee und Landesgrenze schneeglatt, es wurde Kettenpflicht für Lkw verhängt. Dies galt auch für die Mariazeller Straße (B20) zwischen Seewiesen und Gollrad über den Seebergsattel, die Gutensteiner Straße (B21) zwischen Mariazell und Halltal über den Kreuzberg und die Lahnsattelstraße (B23) zwischen Terz und Mürzsteg.

Weiters mussten Lkw Ketten auf den Verbindungen über das Gaberl (B77) zwischen Gaberl und Judenburg auflegen, wie auch auf der Eisenstraße (B115) über den Präbichl und auf der L175 über den Feistritzsattel von Kirchberg am Wechsel nach Niederösterreich. Kettenpflicht für alle Fahrzeuge wurde über das Niederalpl (L113), der L123 zwischen Turnau und St. Marein im Mürztal über den Pogusch sowie auf der B71 über den Zeller Rain angeordnet.

(APA/Red.)