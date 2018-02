Diesellok der Pingauer Lokalbahn brannte aus

In Piesendorf im Salzburger Oberpinzgau ist am Montagnachmittag eine Diesellok der Pinzgauer Lokalbahn in Brand geraten. Das Feuer war im Bereich des Maschinenraums ausgebrochen. Wie die Polizei berichtete, konnte sich der Lokführer rechtzeitig aus der Zugmaschine retten. Auch die 16 Fahrgäste und die Zugbegleiterin in den beiden Waggons blieben unverletzt. Die Lok brannte aus.

Wie der Lokführer sagte, befand er sich am Weg in Richtung Krimml, als die Zugmaschine plötzlich zwei ruckartige Bewegungen machte. Kurz darauf habe es zu rauchen begonnen. Der Mann leitete sofort eine Notbremsung ein, die Garnitur kam knapp vor einer Unterführung zu stehen. Die Freiwillige Feuerwehr Piesendorf rückte mit drei Fahrzeugen aus und löschte den Brand unter schwerem Atemschutz.