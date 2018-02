Tiroler tot im Kofferraum gefunden: Prozess gegen Italiener

Ein 42-jähriger Italiener muss sich am Donnerstag und Freitag kommender Woche am Landesgericht Innsbruck unter anderem wegen Mordes verantworten. Der Beschuldigte soll laut Anklage im Zuge eines Autokaufs den Verkäufer zunächst verletzt, gefesselt, ruhiggestellt und letztendlich getötet haben. Die Leiche des 47-jährigen Tirolers war im Kofferraum eines Autos entdeckt worden.

Der Italiener war wenige Tage nach der Tat bei dem Versuch, mit einer Fähre nach Tunesien auszureisen, in Marseille den französischen Behörden ins Netz gegangen. Nach ihm war mittels europäischem Haftbefehl gesucht worden. Der 42-Jährige hatte bei seiner Einvernahme bei der Polizei bestritten, den Tiroler getötet zu haben, gab aber zu, dem Opfer zwei Sportautos abgekauft zu haben.

Der Italiener soll nach die Autogeschäft am 14. Februar die Leiche im Kofferraum seines Autos versteckt haben. Der Beschuldigte selbst flüchtete, sein Auto ließ er aber in Baumkirchen ineer Nähe von Innsbruck bei dem Gasthof zurück, in dem er sich eingemietet hatte. Einen Tag später erhielt die Frau des 47-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt nicht in Tirol war, eine mysteriöse SMS von ihrem Mann, deren Echtheit sie anzweifelte. Sie erstattete eine Vermisstenanzeige.

Am 17. Februar erschienen schließlich ein Mann und eine Frau in dem Gasthof in Baumkirchen und wollten den Zimmerschlüssel des Italieners zurückgeben. Zudem sollte eine Abschleppfirma den Wagen des 42-Jährigen wegen eines angeblichen Defekts verladen und zurück nach Italien bringen. Die Polizei verhinderte dies jedoch und fand bei einer anschließenden Durchsuchung des Wagens die Leiche des 47-Jährigen im Kofferraum. Als Todesursache wurde ein "Angriff auf den Hals" festgestellt.

(APA)