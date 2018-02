Umweltzonen: Absage Simas an Vassilakou

Wien wird definitiv keine Umweltzonen erhalten. Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) erteilte den immer wieder, zuletzt erst vor wenigen Tagen vom grünen Koalitionspartner forcierten Fahrverboten für schadstoffreiche Autos eine endgültige Absage. Als Grund nannte sie am Mittwoch die guten Feinstaub- und Stickoxidwerte im Stadtgebiet. Dadurch gebe es keine gesetzliche Grundlage für Umweltzonen.



Die Grünen setzten sich seit Jahren für Umweltzonen ein. Besonders schadstoffreiche Fahrzeuge dürften dann nicht mehr in bestimmte Stadtgebiete einfahren. Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou gab im vergangenen Jahr sogar eine Studie in Auftrag, die untersuchen soll, in welchen Stadtteilen die Einführung sinnvoll wäre. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Wien hält Grenzwerte ein

„Wiens Luft ist seit vielen Jahren im Aufwind“, sagt Sima. Der Stadt sei es zum sechsten Mal in Folge gelungen, die EU-Grenzwerte einzuhalten. Der Jahresmittelwert lag bei 19 Mikrogramm pro Kubikmeter, erlaubt sind 40 Mikrogramm. Zudem schreibt die EU vor, dass der Wert von 50 Mikrogramm im Tagesmittel an 35 Tagen pro Jahr überschritten werden darf. Hier lag Wien bei der schlechtesten Messstelle bei 23 Tagen.

