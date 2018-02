Erneut Bluttat in der Steiermark: 78-Jährige getötet

Bei einer neuerlichen Bluttat in der Steiermark ist am Montag bei Graz eine 78 Jahre alte Frau getötet worden. Die Polizei hat zwei Personen festgenommen. Der 22-jährige Enkel der Frau, ein Mann aus dem Bezirk Leoben, soll auf dem Anwesen seiner Großeltern "durchgedreht sein", wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Die Tat wurde auf einem Gehöft in Mantscha bei Graz im Gemeindegebiet von Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung) begangen. Erst am Samstag hatte ein 51-Jähriger in St. Stefan im Rosental Schwester und Bruder getötet und die Mutter lebensgefährlich verletzt.

Auch der Ehemann (75) der Frau wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Für die Polizei stellte sich die Situation zunächst verworren dar. Der Großvater habe ebenfalls Verletzungen erlitten, hieß es seitens eines Sprechers der Exekutive. Es würden auch einander widersprechende Angaben über den Hergang in dem Einfamilienhaus gemacht.

Die Tat sei in der Früh auf der Polizeiinspektioin Hitzendorf

gemeldet worden. Die Mordgruppe des Landeskriminalamtes Steiermark

habe die Ermittlungen übernommen. Mantscha liegt südwestlich der

steirischen Landeshauptstadt im hügeligen Gelände und ist von

Landwirtschaft geprägt.