Minister Hofer beendet Diskussion um Tempo 100 entlang des Wörthersees

Die Diskussion rund um ein mögliches Tempolimit von 100 Kilometer pro Stunde auf einem Abschnitt der Südautobahn (A2) in Kärnten ist beendet: Wie Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) am Montag bei einer Pressekonferenz in Klagenfurt sagte, werde er keine Verordnung erlassen, mit der das Tempo gedrosselt wird.

Der Kärntner Landesrat Rolf Holub (Grüne) hatte im vergangenen Jahr bei dem damaligen Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) die Temporeduktion beantragt, mit der die Lärmbelastung für die Wörtherseegemeinden reduziert werden hätte sollen. Der Vorschlag war aber bereits auf Landesebene auf wenig Gegenliebe gestoßen, im September hatte die Kärntner Landesregierung sogar eine Resolution mit dem Titel "Nein zu Tempo 100 auf der A2 Südautobahn" verabschiedet - Holub hatte als einziger dagegen gestimmt.

