Kennen Sie Österreichs Passstraßen? An der Großglockner Hochalpenstraße ist erst Ende April der "Durchstich" beim Hochtor erfolgt. Damit haben die Räumtrupps die Straße vom Schnee befreit und die Verbindung für die Saison 2018 geöffnet. Welche Bundesländer verbindet die Glockner Hochalpenstraße? Der höchste befahrbare Punkt der Großglockner Hochalpenstraße liegt auf 2504 Metern Seehöhe (Großglockner-Hochtor). Sie ist damit die höchstegelegene Straße Österreichs. Was verbindet das Timmelsjoch? Über die Bielerhöhe zwischen Tirol und Vorarlberg verläuft ... Am kürzesten Weg von Villach in Kärnten nach Kranjska Gora in Slowenien fährt man über den ... Welcher der folgenden Pässe liegt in Österreich? Wenn man über den Plöckenpass von Kärnten in den Süden fährt, ... Der Reschenpass verbindet Nord- und Südtirol. Was ist die Besonderheit des dort gelegenen Reschensees? Die Nockalmstraße verläuft über ... Was haben der Fernpass, der Sölkpass und der Flexenpass gemeinsam? Und wo liegt der Staller Sattel? Welche dieser Pässe verbinden den Salzburger Pinzgau mit Tirol (Mehrfachnennung möglich).