In Tiroler Regionalzug onaniert: 34-Jähriger stellt sich

Nach einem Fall von sexueller Belästigung in einem Tiroler Regionalzug hat sich ein 34-jähriger Einheimischer bei der Polizei gestellt. Der Mann soll am Samstag in unmittelbarer Nähe einer 23-Jährigen öffentlich onaniert haben. Auch für einen ähnlich gelagerten Fall Anfang Februar soll er als Täter infrage kommen, teilte die Polizei am Montag mit.

Die 23-Jährige nahm um 7.02 Uhr den Regionalzug von Schwaz in Richtung Kufstein. Dass der Mann masturbierte, habe sie etwa ab Jenbach wahrgenommen. In Kufstein stieg die Frau aus dem Zug, der Mann blieb sitzen. Die 23-Jährige wandte sich danach an die Polizei.

Der 34-Jährige hatte sich schließlich am Sonntag bei der Polizei in Kufstein gestellt. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

(APA)