Prozess um Überfälle in Innsbrucker Tiefgaragen muss neu verhandelt werden

Der Prozess gegen einen 26-jährigen Kroaten, der im Dezember 2016 an drei aufeinanderfolgenden Tagen drei Frauen in Innsbrucker Tiefgaragen überfallen hatte, wird neu aufgerollt. Der Mann war im Oktober 2017 zu lebenslanger Haft und Einweisung in eine Anstalt verurteilt worden. Das Strafausmaß wurde nun vom Obersten Gerichtshof (OGH) nach einer Nichtigkeitsbeschwerde aufgehoben.

Der Schuldspruch wurde hingegen vom OGH bestätigt. Dies sagte der Sprecher des Landesgerichts Innsbruck, Andreas Stutter, und bestätigte einen Bericht der "Tiroler Tageszeitung". Ein Verhandlungstermin stand vorerst nicht fest, der Kroate wird sich jedenfalls wieder vor einem Geschworenengericht verantworten müssen. Der Mann war wegen versuchten Mordes, Raubes und schwerer Körperverletzung verurteilt worden.

Der Verteidiger des Angeklagten machte nun laut "TT" vor dem OGH erfolgreich geltend, dass die festgestellte "seelische Abartigkeit" im Urteil in keinerlei Zusammenhang mit den Taten gebracht worden war. "Die Rechtsprechung verlangt für eine Anstaltseinweisung jedoch restriktiv nach einer Anlasstat, für die die Abartigkeit eines Täters ursächlich war", wurde der Anwalt zitiert. Dies seien laut Gesetz wiederum nur (Straf)-Anlasstaten mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe.

Psychiaterin Adelheid Kastner hatte im Prozess die Einweisung des Angeklagten in eine Anstalt nahegelegt. Der Kroate sei zwar in der Lage gewesen, zu erkennen was er tut, war also zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig, trotzdem habe er eine höhergradige geistige Störung, meinte die Psychiaterin.

Sissy Böhm unter den Opfern

Unter den Opfern des Beschuldigten war unter anderem die Tochter des bekannten Schauspielers Karl-Heinz Böhm, Sissy Böhm. Diese wurde in der Tiefgarage ihres Hauses in ein Auto gezerrt und entführt. Ein Unfall in Hall stoppte schließlich die Entführungsfahrt. Einen Tag später klickten für den 26-Jährigen die Handschellen. Er wurde in Zirl festgenommen, nachdem er bei einer Verfolgungsjagd gegen eine Mauer gefahren und anschließend zu Fuß geflüchtet war. Kurz zuvor hatte er sein drittes Opfer überfallen.

Zwei seiner drei Opfer wurden laut Gerichtsmedizin schwer, Sissy Böhm sogar lebensbedrohlich verletzt. Böhm hatte wegen Schwellungen im Halsbereich ausgelöst durch einen "kräftigen Strangulationsvorgang" vorübergehend künstlich beatmet werden müssen.

