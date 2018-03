Baby starb an Schütteltrauma: Eltern schuldig gesprochen

Im Fall ihres im Juli 2017 an einem Schädel-Hirn-Trauma verstorbenen Babys sind die Eltern am Dienstag am Landesgericht Korneuburg anklagekonform schuldig gesprochen worden. Der 29-Jährige, der seine drei Monate alte Tochter geschüttelt hatte, wurde zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, die Kindesmutter (28) wegen Vernachlässigen eines Unmündigen zu drei Jahren, davon zwei bedingt.

15 Jahre sind die Höchststrafe für schwere Körperverletzung mit Dauerfolgen bzw. tödlichem Ausgang. In der Begründung verwies Richter Manfred Hohenecker auf die einschlägige Vorstrafe - der Mann hatte dem 2015 geborenen gemeinsamen Sohn beim Wickeln den Oberschenkel gebrochen und wurde dafür am Landesgericht St. Pölten zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt. Das wurde nun widerrufen. Im Wissen um die vorangegangene Körperverletzung hätte die Kindesmutter ihrem Partner, einem vorbestraften Gewalttäter - ungeachtet des behördlichen Kontaktverbots - den Säugling niemals anvertrauen dürfen, meinte der Richter.

Die 28-Jährige verzichtete auf Rechtsmittel, der Mann meldete Strafberufung an. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab. Damit sind beide Urteile nicht rechtskräftig.

Laut Anklageschrift soll der Mann das Baby erstmals in der Nacht auf den 1. Juli 2017 derart heftig geschüttelt haben, dass dessen Kopf ruckartig vor und zurück pendelte und es ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Die Verletzungen hätten Ausfälle höherer Hirnfunktionen und damit schwere Dauerfolgen bewirkt - wenn das kleine Mädchen den zweiten, gleich gelagerten Angriff in der Nacht auf den 15. Juli überlebt hätte.

Aus psychiatrischer Sicht lag bei dem 29-Jährigen Zurechnungsfähigkeit vor. Der Gutachter attestierte ihm aber schizoide Züge wie emotionale Stumpfheit und Instabilität, Gefühlskälte, erhöhte Selbstbezogenheit, Impulshaftigkeit mit dissozialer Komponente und geringe Frustrationstoleranz.

