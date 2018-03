Arbeiter wurden Arm und Bein fast abgetrennt

Ein 44-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Mannersdorf am Leithagebirge (Bezirk Bruck an der Leitha) lebensgefährlich verletzt worden. Der Ungar hatte einen Ofenmantel mit einem Schneidbrenner zerkleinert, als ein 1,4 Tonnen schweres Eisenteil abriss und den Mann erfasste. Dabei wurden ihm nach Polizeiangaben der rechte Arm und das rechte Bein fast zur Gänze abgetrennt.

Kollegen hoben das Eisenteil mithilfe eines Staplers an, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Der 44-Jährige wurde von den Besatzung des Hubschraubers "Christophorus 9" erstversorgt und in das Unfallkrankenhaus Meidling geflogen.

Zum Hergang des Unfalls gegen 16.15 Uhr hieß es, dass die Eisenteile während der Arbeiten in der Firma von einem Stapler gesichert wurden. Als sein Kollege wegfuhr, um Material zu holen, schnitt der 44-Jährige weiter. Er hätte "abwarten müssen, bis der Stapler wieder zurückkehrte, um die Sicherung der Arbeiten zu gewährleisten", teilte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit.

Das Arbeitsinspektorat war an den Unfallerhebungen beteiligt. Fremdverschulden dürfte auszuschließen sein.

