Berufskraftfahrer ohne Führerschein

Ein polnischer Berufskraftfahrer ist im Bezirk Ried im Innkreis ohne gültigen Führerschein für Lkw mit seinem Sattelzugfahrzeug unterwegs gewesen. In einer Schwerverkehrskontrolle stellten Beamte vergangene Woche fest, dass die Lenkberechtigung des 38-Jährigen für die Klassen C und CE seit über einem Jahr abgelaufen war. Er musste sein Fahrzeug abstellen und eine Sicherheitsleistung entrichten.

Mofalenker ohne Schein, aber mit Promille

Mit 1,82 Promille Alkohol stürzte ein 50-jähriger Mofafahrer am Sonntag in Peterskirchen (Bezirk Ried im Innkreis) auf der Peterskirchner Bezirksstraße (L1120). Sein Zweirad war wegen des Straßensplitts weggerutscht. Der Mann wurde an der Schulter verletzt und erlitt Schürfwunden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein war dem Innviertler bereits früher entzogen worden, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag mit.

