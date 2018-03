Einbrecher stehlen leeren 200-Kilo-Tresor

Einbrecher haben in der Nacht auf Samstag in einem Hotel im Bezirk Spittal an der Drau einen 200 Kilogramm schweren leeren Tresor erbeutet. Laut Polizei waren die unbekannten Täter vermutlich durch die unversperrte Haustür in die Räume gelangt und hatten den Tresor aus einem Büro im Erdgeschoß mitgenommen. Außerdem erbeuteten sie eine Kellnerbrieftasche mit mehreren 100 Euro und ein iPad.

Die Hotelinhaberin hatte am Samstag zwar bemerkt, dass der Tresor fehlte, aber nicht gleich Anzeige erstattet, da dieser ohnehin leer war. Den Diebstahl der Brieftasche und des Tablets zeigte sie erst am Sonntag an.

(APA)