Lkw steckte im Bezirk Mödling in Unterführung fest

Ein Lkw ist am Montagvormittag in einer Unterführung im Bezirk Mödling festgesteckt. In Folge war der Zugverkehr auf der Pottendorfer Linie zwischen Achau und Münchendorf unterbrochen. Am späten Vormittag soll der Betrieb wieder aufgenommen werden, hieß es von den ÖBB auf Anfrage. Zuvor musste die Luft aus den Lkw-Reifen gelassen, das Fahrzeug herausgezogen und die Brücke neu vermessen werden.

Das Fahrzeug sei zu hoch für die Unterführung gewesen, hieß es von den ÖBB. Betroffen waren den Angaben zufolge zwei Züge, die gestoppt werden mussten.

(APA)