Neuschnee: Am Wochenende kehrt der Winter zurück

Derzeit freuen sich alle über den Frühling. Doch am Wochenende dürfte es wieder ungemütlich werden. Die österreichische Unwetterzentrale schreibt, dass der Sonntag Dauerfrost bringen wird. Die Temperaturen sollen zwischen minus fünf Grad bis plus drei Grad liegen. In den Nächten wird es mit minus zehn Grad bis minus fünf Grad klirrend kalt.

Mehr dazu gibt es auf der Homepage der Unwetterzentrale: www.uwz.at

Doch am heutigen Dienstag bleibt es frühlingshaft. Laut ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) dürfte es ein Wechselspiel aus Wolken und Sonne geben - mit nur einzelnen Regenschauern im Bergland. Den meisten Sonnenschein gibt es im Westen und Norden. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1.100 und 1.600 Metern. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Donauraum lebhaft bis kräftig, aus Südwest bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus ein und plus acht Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen sechs und 15 Grad.