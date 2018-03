Mann attackierte Angestellten in Tiroler Tankstelle mit Messer

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend einen Angestellten in einer Tankstelle in Wörgl (Bezirk Kufstein) in Tirol mit einem Klappmesser attackiert. Der Mitarbeiter konnte den Angriff jedoch abwehren, woraufhin der Verdächtige zu Fuß flüchtete, berichtete die Polizei. Eine sofort eingeleitet Fahndung blieb vorerst erfolglos.

Der unbekannte Täter hatte die Küche der Tankstelle gegen 21.15 Uhr betreten. Als der Angestellte den Mann aufforderte, den Raum zu verlassen, zog dieser plötzlich ein Messer aus seiner Tasche. Der Mitarbeiter wurde bei der Attacke nicht verletzt. Die Exekutive bittet um Hinweise an das Landeskriminalamt oder an die Polizeiinspektion Wörgl.

(APA)