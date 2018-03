16-Jähriger soll älteren Bruder niedergestochen haben

Eine Bluttat unter Jugendlichen beschäftigt seit Mittwochnachmittag die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich. In Matzendorf-Hölles (Bezirk Wiener Neustadt) soll ein 16-Jähriger seinen ein Jahr älteren Bruder niedergestochen und schwer verletzt haben. Die Polizei bestätigte auf Anfrage einen Online-Bericht des "Kurier".

Laut Behördensprecher Johann Baumschlager wurde ein Jugendlicher mehrfach niedergestochen. Tatwaffe sei ein Messer gewesen. Zu einem Motiv lagen am Abend noch keine Angaben vor. Das laut "Kurier" lebensgefährlich verletzte Opfer wurde in ein Krankenhaus geflogen.

Dem Bericht zufolge wurde der 17-Jährige gegen 14.00 Uhr auf einem Feldweg in Matzendorf-Hölles aufgefunden. Der Verdächtige habe sich wenig später bei der Polizei gemeldet und sei zum Tatort zurückgekommen, teilte Baumschlager mit. Der 16-Jährige wurde festgenommen. Laut "Kurier" handelt es sich um den jüngeren Bruder des Opfers. Die Ermittlungen der niederösterreichischen Kriminalisten in dem Fall dauerten am Mittwochabend an.

(APA)