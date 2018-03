Zug am Salzburger Hauptbahnhof entgleist

Bei einer Verschubfahrt ist am heutigen Donnerstag ein Personenzug der Westbahn im Bereich des Salzburger Hauptbahnhofes entgleist. In dem Zug des privaten Eisenbahnverkehrsunternehmens befanden sich keine Fahrgäste. Der Triebfahrzeugführer war alleine an Bord und blieb unverletzt. Laut Polizei entstand Sachschaden. Der Vorfall ereignete sich um 7.23 Uhr im Bereich einer Weiche.

Die erste Garnitur des Zuges, in dem sich auch der Triebfahrzeugführer befand, stand nach der Entgleisung quer über zwei benachbarte Gleise. Die Erhebungen über die Unglücksursache und die Aufräumungsarbeiten laufen.

Die Schnellbahn-Strecke zwischen Salzburger Hauptbahnhof und Salzburg Sam war wegen des Unfalls im Frühverkehr unterbrochen. Mit Einschränkungen und Verspätungen sei zu rechnen, es sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden, informierten die ÖBB. "Die Linie S3 verkehrt nur ab beziehungsweise bis Salzburg-Sam. Reisende mit ÖBB-Tickets können zwischen Salzburg Hauptbahnhof und Salzburg-Sam die Salzburger Verkehrsbetriebe benutzen", erklärte ÖBB-Sprecher Robert Mosser. Die Westbahnstrecke war von der Streckensperre nicht betroffen.

