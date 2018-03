Zwei Donaufähren in Niederösterreich starten in die Saison

Zwei Donaufähren in Niederösterreich starten nach der Winterpause in die neue Saison. Die Verbindung zwischen Klosterneuburg und Korneuburg ist nach Angaben des ÖAMTC ab Donnerstag wieder täglich in Betrieb, jene zwischen Weißenkirchen in der Wachau und St. Lorenz ab Samstag.

Die Fähre zwischen Spitz und Arnsdorf in der Wachau quert den Strom ganzjährig, im Winter allerdings nur wochentags. Ab Ostersonntag, 1. April, wird der Betrieb an Wochenenden wieder aufgenommen.