Grazer Hotel plant Dachrestaurant in altem Flugzeug

Die Grazer Dachlandschaft, ansonsten berühmt für die roten Ziegel in der Altstadt, bekommt wohl eine neue Attraktion: Im nördlichen Bezirk Gösting will das Hotel "Novapark" ein ausgemustertes Flugzeug des russischen Herstellers Iljuschin auf dem Dach platzieren. Es soll als außergewöhnliches Restaurant oder Veranstaltungsort dienen. Das Hotel will die Pläne vorerst nicht offiziell bestätigen.

Wie die "Kleine Zeitung" in ihrer Dienstag-Ausgabe berichtete, soll die tonnenschwere Maschine im April in mehreren Einzelteilen per Sonder- und Schwertransport angeliefert werden. Allein der Transport des Flugzeugrumpfs soll rund 70 Meter lang sein. Die Anlieferung dürfte dem Vernehmen nach in den Nachtstunden über den Semmering nach Graz erfolgen. Eng wird es im Stadtgebiet werden: Die Zufahrt zur Rückseite des Hotels soll über die Wiener Straße, weiter über den Kalvariengürtel, die Kalvarienbergstraße und die Augasse erfolgen.

Gerade die letzten Kilometer dürften knifflig werden, denn weder die Kalvarienbergstraße noch die Augasse sind überdurchschnittlich breit ausgebaut. An der Kreuzung zwischen Kalvariengürtel und Kalvarienbergstraße müssen neben Schildern wohl auch Ampeln und Leitungen vorübergehend demontiert werden.

Seitens des Hotels stritt man am Dienstag die Pläne nicht ab, verwies aber auf eine geplante Pressekonferenz Mitte April.

(APA)