Osterferien: Im Westen wird viel Verkehr erwartet

Wenn am Wochenende in Österreich und in einigen deutschen Bundesländern die Osterferien starten, wird es auf den heimischen Straßen teilweise eng werden: Die Asfinag rechnet besonders am Samstag mit starkem Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten in Westösterreich.

Es wird appelliert, mit Winterausrüstung unterwegs zu sein. Gerade im Westen seien auch jederzeit Schneefälle möglich. Für Verzögerungen sorgen demnach auch die anhaltenden Grenzkontrollen in Richtung Deutschland.

Heute, Donnerstag, wird wegen des Late-Night-Shoppings in Parndorf starker An- und Abreiseverkehr von und nach Wien erwartet. Am Freitag wird das ÖFB-Länderspiel (Anpfiff 20.45) in Klagenfurt für Verkehr sorgen.

