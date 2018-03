Mann nach Überfall auf M-Preis-Filiale in Innsbruck auf der Flucht

Ein vorerst unbekannter Mann hat am späten Samstagnachmittag eine Filiale der Supermarktkette M-Preis in Innsbruck überfallen. Der Vermummte bedrohte zwei Angestellte mit einer Schusswaffe und flüchtete zu Fuß mit Bargeld in unbekannter Höhe, teilte die Tiroler Polizei mit. Der Täter gab im Zuge des Überfalls einen Schuss ab. Verletzt wurde niemand.

Ob es sich bei der Tatwaffe um eine echte oder eine Schreckschusspistole handelt, ist der Polizei zufolge noch nicht bekannt. Der Mann wurde als 25 bis 30 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen Jacke, schwarzen Turnschuhen und einer Wintermütze. Zudem führte er einen Rucksack mit gelben Streifen in der Mitte mit sich. Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein.

(APA)