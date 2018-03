Zwei Festnahmen nach Rauferei am Wiener Praterstern

Bei einer Rauferei unter Jugendlichen in Wien-Leopoldstadt ist am Samstagnachmittag ein Bursche verletzt worden, zwei weitere wurden festgenommen. Insgesamt vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren wurden angezeigt, ein junger Mann flüchtete. Hintergrund dürfte ein Streit um Drogen gewesen sein, der sich vom Praterstern auf die nahegelegene Kaiserwiese verlegt hatte.

Als die Polizei dort gegen 15.15 Uhr eintraf, rannten die Burschen davon. Vier wurden gefasst. Ein 15-jähriger Bulgare gab gegenüber der Polizei an, dass er mit den anderen Jugendlichen - einem Tschetschenen und zwei Afghanen - am Praterstern unterwegs gewesen war, als ihnen ein Mann Drogen angeboten hatte. Als sie ablehnten, soll dieser auf den Bulgaren eingeschlagen haben, woraufhin sich alle Burschen an der Rauferei beteiligten.

Ein 15- und ein 17-Jähriger verhielten sich gegenüber den Beamten so aggressiv, dass sie vorläufig festgenommen wurden. Ein Bursche wurde mit Verdacht auf einen Unterarmbruch ins Krankenhaus gebracht.

(APA)