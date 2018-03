Steirer zündet Haus an und lässt Familie zurück

Ein Steirer hat in der Nacht auf Montag in Fehring (Bezirk Südoststeiermark) gegen 4:30 Uhr sein Haus angezündet und die Flucht ergriffen. Der 35-Jährige, der an einer psychischen Krankheit kleiden soll, ließ seine 39-jährige Lebensgefährtin, deren vier Kinder im Alter von drei, sechs, neun und 13 Jahren, und seine eigene Mutter zurück. Laut Polizei konnten sich alle ins Freie retten. Die 61-jährige Mutter wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Brand wurde von der Feuerwehr rasch gelöscht. Der 35-Jährige ist weiter auf der Flucht.

(Red.)