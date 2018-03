Erstes Ziesel im Nationalpark Donau-Auen aus Winterschlaf erwacht

Im Nationalpark Donau-Auen hat sich laut einer Aussendung vom Dienstag das erstes Ziesel des Jahres gezeigt. Die Nager waren einst typische Bewohner des Marchfelds. Heute steht die Art auf der Roten Liste.

Rechtzeitig vor dem Osterwochenende sei ein besonderer Frühlingsbote aufgewacht, teilte der Nationalpark mit. Das erste Ziesel habe sich im Gehege auf der Schlossinsel in Ort a.d. Donau gezeigt. Nach einem ausgiebigen Winterschlaf im Erdbau gelangen im Frühjahr stets zunächst die Männchen an die Oberfläche, später folgen die weiblichen Tiere nach. Die kleine Zieselkolonie in Orth zählt laut der Aussendung zu den besonders beliebten Anziehungspunkten für die Gäste. Das Ziesel auf einem Bild des Nationalparks Donauauen. – NATIONALPARK DONAU-AUEN/PAVEK

(APA)