18-jährige Räuber: "Beim ersten Mal kommt man sowieso noch nicht in den Häfen"

Ein 15-Jähriger ist Montagabend in Wien-Leopoldstadt Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Bursche, der allein unterwegs war, ist in der Leopoldsgasse von zwei 18-Jährigen bedroht und festgehalten worden. Sie nahmen dem Jugendlichen daraufhin 30 Euro weg und flüchteten, berichtete die Polizei am Dienstag.

Kurze Zeit später wurden die Täter in der Oberen Augartenstraße festgenommen. Sie waren laut Polizeisprecher Daniel Fürst geständig aber nicht einsichtig. Die Tschetschenen meinten bei der Einvernahme: "Beim ersten Mal kommt man sowieso noch nicht in den Häfen."

(APA)