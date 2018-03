Bluttat in Schwechat: Ex-Lebensgefährte geständig

Die am Dienstagabend in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) entdeckte Bluttat an einer 31 Jahre alten zweifachen Mutter ist geklärt: Nach Polizeiangaben hat der ehemalige Lebensgefährte der Frau ein Geständnis abgelegt. Der Mann ist auch der Vater der Kinder, eines Mädchens (3) und eines Buben (5).

Details zum Geständnis des Beschuldigten lagen Donnerstagmittag noch nicht vor. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage.

Frau im Bezirk Hollabrunn mit Stichwaffe getötet

In Niederösterreich ist am Donnerstagvormittag eine weitere Bluttat verübt worden, deren Opfer nach Polizeiangaben ebenfalls eine Frau ist. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

Der Schauplatz der Tat befand sich laut Polizei in der Nähe von Zellerndorf im Bezirk Hollabrunn. Die Frau soll mit einer Stichwaffe getötet worden sein. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

(APA)