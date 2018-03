Ostern im Stau und im Regen? Eine Anleitung für die Feiertage

Wien. Kann man diesmal Nester draußen verstecken? Muss man mehr Zeit für die Fahrt zu den Verwandten einplanen? Wie voll wird die Stadt sein? Und wo bekommt man noch in letzter Minute ein Geschenk her? „Die Presse“ hat ein paar Tipps für ein entspanntes Fest zusammengetragen. Ein Überblick über Verkehr, Wetter, Metten und Last-Minute-Geschenke, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.



Nein, ein sonniges Frühlingsfest werden die meisten Österreicher heuer wohl nicht feiern. Das Osterwetter ist wechselhaft – für einige Kinder wird sich die Osternestsuche nass gestalten. Betroffen ist grob gesagt die Alpennordseite und der Westen des Landes. Von Vorarlberg, Salzburg bis ins Mariazellerland ist das Wetter unbeständig, und es kann regnen. Einzelne Schauer sind aber auch im Osten und Süden nicht ganz ausgeschlossen – wobei es dort auch Chancen auf Sonnenstunden gibt und damit auf bis zu 16 Grad. Das beste Osterwetter werden damit Osttirol, Kärnten und das Südburgenland haben, prognostiziert der Wetterdienst Ubimet. Auffallend für das Wochenende ist auch der Wind. Gerade im Nordosten und Osten des Landes – von Oberösterreich bis ins Nordburgenland – wird der Westwind zum Teil kräftig pfeifen.



Die meisten Ostermärkte in Wien haben noch bis Ostermontag geöffnet. Während der Großteil bereits seit Mitte März geöffnet hat, geht es in den Blumengärten Hirschstetten erst am heutigen Karsamstag los. Neben dem traditionellen Ostermarkt mit rund 20 Ausstellern gibt es heuer ein Rahmenprogramm mit dem Schwerpunkt heimischer Vogelarten, ein Kinderprogramm und Jungtiere vom Bauernhof. Im Verlauf des heutigen Karsamstages, nach der Osternachtliturgie oder nach der Ostersonntagsliturgie können Osterspeisen geweiht werden. Im Stephansdom ist das etwa nach der Messe (neun Uhr) am Ostersonntag möglich.



Gute Nerven braucht es heuer auch im Verkehr. Es ist nämlich viel los, und zwar quer durch Österreich. Der Schwerpunkt liege vor allem auf der Strecke von Deutschland in Richtung Osten, wo zahlreiche Gastarbeiter unterwegs seien, sagte am Freitag Harald Lasser vom ÖAMTC. Generell sei „viel mehr los als befürchtet. Viele brechen aus Deutschland in Richtung Osten auf, etwa nach Ungarn. Und immer noch sind sehr viele Skiurlauber unterwegs.“ Abschnittsweise Staus und zähen Kolonnenverkehr gab es am Freitag etwa auf der Innkreis-Autobahn in Richtung Linz, auf der Wiener Außenring-Autobahn (A21) in Richtung Vösendorf sowie auf der Ostautobahn (A4). Auch am Ostermontag und am Dienstag rechnet der ÖAMTC mit viel Verkehr.



Frühe Ostern sind gut für den Wintertourismus, späte Ostern kurbeln hingegen den Städtetourismus an, lautet eine Faustregel. Heuer liegt Ostern irgendwo dazwischen, also haben beide etwas davon. Wie viele Touristen rund um die Osterfeiertage in Wien unterwegs sind, lässt sich erst im Nachhinein (mit der jeweiligen Monatsbilanz) sagen. „Generell steigen die Touristenzahlen seit vielen Jahren. Ostern ist dabei stets ein wichtiger Faktor“, sagt Wien-Tourismus-Sprecher Walter Straßer. Besonders viele Anfragen rund um Ostern kamen heuer aus Deutschland und Italien. Das verwundert nicht, sind das doch traditionell sehr starke Nahmärkte. Die meisten Wien-Touristen kommen nach Deutschland und Österreich aus den USA, Großbritannien, Italien und Spanien. Zugenommen haben in den letzten Jahren auch die Anfragen aus Indien und Südamerika. (ks, win, red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2018)