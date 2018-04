Neusiedler See: Kitesurferin von Windböe an Land geschleudert

Eine Kitesurferin hat sich Sonntagnachmittag am Neusiedler See in Podersdorf bei einem missglückten Start verletzt. Der Kite-Schirm wurde von einer Windbö erfasst und die 40-Jährige in die Luft geschleudert, ehe sie mehrfach am Boden aufschlug und 15 Meter vom Ufer entfernt zu liegen kam, teilte die Polizei Burgenland zum Hergang mit.

Am Nordstrand anwesende Sportkollegen leisteten der Verunglückten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Anschließend wurde die Niederösterreicherin aus dem Bezirk Bruck an der Leitha mit dem Notarzthubschrauber C3 ins Spital nach Wiener Neustadt geflogen.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte böiger Westwind der Stärke sechs (Beaufortskala). Die Landespolizeidirektion merkte an, dass Wassersportler durch eine Sturmwarnanlage mittels Lichtzeichen über die am Gewässer herrschenden Windbedingungen informiert werden.

(APA)