Besuch in Wertekurs: Smalltalk auf Arabisch mit Integrationsministerin Kneissl

Wien. Kurz fühlte er sich fehl am Platz, der Dolmetscher eines Werte- und Orientierungskurses im Integrationszentrum des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) in Wien-Landstraße. Denn Außen- und Integrationsministerin Karin Kneissl (parteifrei, auf FPÖ-Ticket) stellte bei ihrem Besuch einer Klasse am Dienstagmorgen nicht nur die Fragen selbst, sondern übersetzte auch gleich die Antworten der Teilnehmer aus beispielsweise Syrien und dem Irak.

In fließendem Arabisch unterhielt sie sich mit den gut zwei Dutzend Asylberechtigten, die – sichtlich beeindruckt von den sprachlichen Fähigkeiten der Ministerin mit Diplomatinnenvergangenheit und mehrjährigen Auslandsaufenthalten – unter anderem die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Verfassungen Österreichs und ihrer jeweiligen Heimatländer ansprachen. Und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Syrien, um die es noch vor ein paar Jahrzehnten viel besser bestellt gewesen sei als heute – durch in dieser Region den wachsenden Einfluss des stärker werdenden politischen Islam.

Kein „Untertanendasein“

Kneissl, die nach ein paar Minuten die Verlegenheit des Dolmetschers erkannte und das Übersetzen wieder ihm überließ, stimmte zu und erzählte von ihren früheren Besuchen in Damaskus, als sich das „Szeneleben“ an jenem Europas orientiert habe und an dem sich Männer und Frauen gleichermaßen beteiligt hätten.

Das „Untertanendasein“ für viele ehemals „aktive, mitgestaltende Bürger“ sei bedauerlicherweise ein Phänomen der vergangenen ein, zwei Jahrzehnte. Genau dieses Dasein gelte es für die Asylwerber in Europa abzustreifen und sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen – die Werte- und Orientierungskurse seien dafür die erste Anlaufstelle. Und sie werden – anders als manche Integrationsprojekte im AMS – ausgebaut, wie die Ministerin nach ihrem Besuch des Kurses vor Journalisten sagte.

Vor allem für Frauen soll es noch mehr Angebote dieses „Best-Practice-Beispiels für ganz Europa“ geben, damit man auch ihnen signalisiert, dass ihre Beteiligung an der österreichischen Gesellschaft nicht nur gewollt, sondern auch gefordertwird.

Denn aus der „Migrationskrise 2015/2016“ solle keine „Integrationskrise 2018“ werden – mit gefährlichen Begleiterscheinungen wie Parallelgesellschaften, „die wir“, so Kneissl, „in Österreich nicht wollen“. Wobei der „Adressatenkreis“ bei Parallelgesellschaften natürlich größer sei und nicht nur Asylwerber betreffe.

Kurse sind verpflichtend

Die Werte- und Orientierungskurse werden vom ÖIF seit Ende 2015 angeboten und umfassen Themen wie etwa Prinzipien des Zusammenlebens, Demokratie, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Trennung von Religion und Staat, österreichische Geschichte, Bildungswesen, Schulpflicht, Gesundheitssystem und Gleichberechtigung am Arbeitsplatz.

Die meisten Teilnehmer stammen aus Syrien (40 Prozent), Afghanistan (31 Prozent) und dem Irak (neun Prozent). Im vergangenen Jahr nahmen rund 25.000 Personen teil, heuer waren es bis Ende Februar 4200. Die Werte- und Orientierungskurse sind laut dem Integrationsgesetz für Asylberechtigte mit positivem Bescheid sowie für subsidiär Schutzberechtigte am dem 15. Lebensjahr verpflichtend. Den Kursen gehen Integrationsberatungen voraus.

Neben diesen Kursen wird laut Kneissl die Tätigkeit des ÖIF auch in Schulen verstärkt – damit die Lehrer in ihrem Alltag „nicht im Stich gelassen werden“. Konflikte aufgrund von Politisierungen seien bereits in der Schulklassen zu beobachten – beispielsweise zwischen Anhängern und Gegnern der türkischen Regierungspartei AKP. Hier könne der ÖIF zur Mediation und Aufklärung beitragen.

Auf die Frage, die in Zeiten wie diesen jedem Minister gestellt wird, nämlich ob der Islam zu Österreich gehört, wiederholte Kneissl ihre vor kurzem getätigte Aussage, wonach nicht der Islam, aber sehr wohl Muslime zu Österreich gehörten. Kneissl: „Wenn sich in Österreich jemand als Teil des bürgerlichen Gemeinwesens sieht und sich als Individuum einbringen will, ist mir die Religion völlig egal, ich frage nicht danach.“

