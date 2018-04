20-Grad-Marke in fast jedem Bundesland erreicht

Am Dienstag wurde zum ersten Mal in diesem Jahr in Österreich die 20-Grad-Marke überschritten, berichtet der Wetterdienst Ubimet am Nachmittag - und zwar gleich an 84 der rund 290 Messstationen. Dazu wurden die 20 Grad fast in jedem Bundesland erreicht, nur in Tirol und Kärnten fehlten wenige Zehntel Grad.

Die Top 5:

Waidhofen an der Ybbs (Niederösterreich): 23,6 Grad

Hartberg (Steiermark): 22,6 Grad

Loosdorf (Niederösterreich): 22,5 Grad

Ebensee (Oberösterreich): 22,3 Grad

Linz (Oberösterreich): 22,3 Grad

Landeshauptstädte über 20 Grad:

Linz: 22,3 Grad

Salzburg: 22,2 Grad

Graz - Straßgang: 21,7 Grad

St. Pölten: 21,5 Grad

Bregenz: 20,7 Grad

Wien - Innenstadt: 20,1 Grad

