Mann belästigte Frauen: Drei weitere Opfer

Nach der Veröffentlichung des Fotos eines Mannes, der in Wien sexuelle Übergriffe auf Frauen verübt haben soll, haben sich drei weitere Opfer gemeldet. "Es wird ermittelt, aber die beschriebene Vorgehensweise war dieselbe", sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Donnerstag.

Ursprünglich waren dem 37-jährigen indischen Staatsbürger Übergriffe auf zwei Frauen in Wien-Penzing bzw. Meidling in ihren Wohnhäusern im Februar und März zur Last gelegt worden. Er soll die Opfer dabei bis in ihre Wohnungen verfolgt haben. Allerdings gestand er nach seiner Festnahme gleich zehn bis 15 Belästigungen. Weitere Opfer sind daher nicht ausgeschlossen.

Der Tatverdächtige wurde am Nachmittag des 21. März an seiner Arbeitsstelle festgenommen, nachdem er auf dem Videomaterial aus einer Überwachungskamera von einem Beamten wiedererkannt worden war. Die beiden Frauen erkannten den 37-Jährigen ebenfalls. Er wurde wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt und befindet sich in Haft.

