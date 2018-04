Polizeikontrolle in Vorarlberg: Jeder Zwanzigste alkoholisiert

Eine Schwerpunktaktion der Vorarlberger Polizei in der Nacht auf Samstag hat in den Bezirken Bregenz und Dornbirn ein ernüchterndes Ergebnis gebracht. Bei rund 250 Alkoholvortests wurden 13 alkoholisierte Fahrzeuglenker ertappt - mehr als jeder Zwanzigste - und an der Weiterfahrt gehindert.

Den Betrunkenen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Sechs Fahrzeuglenker wurden aus dem Verkehr gezogen, weil sie offenbar unter Suchtgifteinfluss unterwegs waren.

Mehrere Autofahrer hatten versucht sich durch Flucht der Alkohol-und Suchtgiftkontrolle zu entziehen, wobei einer von ihnen mit rund 160 km/h davonbrauste und später gestoppt werden konnte.

(APA)