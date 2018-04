Goodbye, Amerika! Hello Österreich! – Auswandern wegen Trump

Nur mit Mühe lässt sich entziffern, was auf dem vergilbten Papier geschrieben steht. Immerhin ist es 108 Jahre her, dass der Geburtsschein mit der Nummer 56 am Matritzenamt Kopyczyńce ausgestellt wurde. Dieser Ort, heute liegt er in der westlichen Ukraine, gehörte 1910 noch zum Kaisertum Österreich. Und dort wurde, am 23. August, ein gewisser Moses Martin Schmetterling geboren. Sein Vater dürfte Aaron geheißen haben, der Name seiner Mutter wird dank der krakeligen Schrift des Standesbeamten wohl ein Rätsel bleiben. Solche Details sind dem Urenkel, der noch immer im Besitz dieses Dokuments ist, aber egal. Für ihn ist dieser alte, vergilbte Zettel vor allem eines: ein Ticket zur österreichischen Staatsbürgerschaft. Und gleichzeitig der Fluchtplan aus den USA unter Präsident Donald Trump.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2018)