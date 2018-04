Neonazi Gerd Honsik ist tot

Gerd Honsik, einer der bekanntesten Neonazis und verurteilten Holocaustleugner Österreichs, ist tot. Das bestätigten mehrere voneinander unabhängige Quellen am Montag der APA. Unter anderem die rechtsextreme Online-Enzyklopädie "Metapedia" vermeldet Honsiks Tod: Dieser soll am Samstag, den 7. April nach längerer Krankheit im ungarischen Sopron gestorben sein. Zahlreiche rechtsextreme Seiten vermelden und betrauerten Honsiks Tod und kondolieren der Familie.

Gerd Honsik hatte Medienberichten zufolge zuletzt in Ungarn gelebt. Honsik wurde am 10. Oktober 1941 in Wien geboren. In eine (so seine Aussage vor Gericht) „Familie von anständigen Nationalsozialisten“. Er gilt als eines der führenden Mitglieder der Neonazi-Bewegung.

Honsik war wegen Anschlägen in Wien in den 1960er Jahren mehrfach verurteilt worden, er war ein führendes Mitglied der (mittlerweile verbotenen) NDP und hat zahlreiche einschlägige Bücher verfasst.

Honsik habe jahrzehntelang rassistische und neonazistische Propaganda betrieben, so das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW). Honsik wurde mehrfach wegen Leugnung des Holocaust verurteilt.

Honsik war unter anderem der Herausgeber der rechtsextremen Zeitschrift "Halt". Nach einer Verurteilung im Jahr 1992 hatte er sich nach Spanien abgesetzt, wo er erst 2007 festgenommen und in weiterer Folge an Österreich ausgeliefert wurde. Zuletzt wurde Honsik 2008 in Wien wegen Passagen in seinen Büchern verurteilt, in denen er unter anderem Simon Wiesenthal unterstellte, den Holocaust erfunden zu haben. 2011 wurde Honsik in Spanien, wo er seine Strafe teils absaß, vorzeitig entlassen.

