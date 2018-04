13-jähriger im Wiener Terror-Prozess: "Ich war selber für den IS"

Dritter Verhandlungstag im Prozess gegen den mittlerweile 19-jährigen Wiener Lorenz K., der laut Anklage einen im Tatzeitraum strafunmündigen zwölfjährigen Deutschen zu einem Terror-Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen animiert und selbst Attentatspläne gewälzt haben soll. Als Zeuge wurde ein 13 Jahre alter Bub aus Wien vernommen, der den Kampfnamen Abu Al Majeed Al Makedoni trug.

Der strafunmündige Bub gab im Wiener Landesgericht für Strafsachen freimütig zu, im Alter von zwölf der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) angehört zu haben: "Ich war selber für den IS, ehrlich gesagt." Er hätte erwogen, nach Syrien zu reisen, um sich am Kampf gegen die "Kuffar" (Ungläubigen, Anm.) zu beteiligen. Der Angeklagte habe ihn davon abgebracht: "Da hat er mir gesagt, dass ihm der IS gesagt hat, dass wir hier Krieg führen sollen, weil dort schon so viele sind und sie uns nicht brauchen."

Der milchgesichtige Bub hatte den 19-Jährigen über Facebook kennengelernt. Man tauschte sich über den IS aus, schickte sich gegenseitig Bilder, Videos und Lieder, die der nicht des Arabischen mächtige Schüler nicht verstand. Was allerdings egal war, wie er den Geschworenen verriet: "Hauptsache, es war für den IS." Das sei dann "cool" gewesen.

Kontakt zu Hass-Prediger Mirsad O.

Der 19-Jährige hätte ihn auf Mirsad O. alias Ebu Tejma gebracht, einen heimischen Hass-Prediger, der als Mastermind des Jihadismus in Österreich gilt. Dieser ist - mittlerweile rechtskräftig - vom Landesgericht Graz zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der Bub - er wird Mitte Mai 14 Jahre alt - lauschte mit Hingabe dessen Predigten, die im Internet verfügbar waren: "Ich hab' eigentlich alles von ihm gelernt."

Doch auch die Kontakte mit dem Angeklagten wären von Bedeutung gewesen, räumte der Zeuge ein, der Kaugummi kauend und betont lässig vor den Geschworenen saß. Der 19-Jährige hätte ihn zwar nicht zu seiner Einstellung gebracht, "mir aber gesagt, was ihm der IS gesagt hat". Der 19-Jährige hatte einen direkten Kontakt zu einem IS-Mitglied, der Verbindungen nach Syrien besaß. Darum wurde er vom um sechs Jahre Jüngeren beneidet. Persönlich getroffen hätte er den Angeklagten nur ein Mal, gab der 13-Jährige an: "An dem Tag wurden wir von der Polizei angehalten, weil ich keinen Fahrschein hatte. Wir waren was essen."

"Pflicht, gegen Ungläubige zu kämpfen"

Der Angeklagte Lorenz K. wurde am 20. Jänner 2017 nach Warnhinweisen von deutschen Sicherheitsbehörden festgenommen. Bis kurz zuvor kommunizierte er mit dem jüngeren Buben, der ihm am 13. Jänner schriftlich Anerkennung gezollt hatte: "Dann kamst du und brachtest mir alles bei." So soll der Ältere dem Kind beispielsweise die "Pflicht, gegen Ungläubige zu kämpfen" nahe gelegt haben. In einer weiteren Unterhaltung war auch vage davon die Rede, einen Soldaten als Geisel zu nehmen und diesen gegen Ebu Tejma auszutauschen. Damit vom vorsitzenden Richter konfrontiert, meinte der 13-Jährige ausweichend: "Das ist alles lange her. Ich habe jetzt andere Probleme."

Von Verteidiger Wolfgang Blaschitz auf seinen Kampfnamen angesprochen, bemerkte der 13-Jährige: "Wenn man zum IS fährt, kriegt man einen Namen. Den kann man auch aussuchen." Der Bursch gab auch zu, dem 19-Jährigen wenige Tage vor dessen Festnahme ein Foto geschickt zu haben, auf dem zu sehen war, wie ein gefesselter Gefangener des IS von einem Dach in die Tiefe gestürzt wird. "Hahaha", fiel dazu dem 19-Jährigen als Reaktion ein, der - wie er dem Wiener Schwurgericht in der Vorwoche versichert hatte - zu diesem Zeitpunkt längst dem IS abgeschworen und sich deradikalisiert haben will.

Der Staatsanwalt machte den Angeklagten mit Nachdruck auf den Widerspruch zwischen Schein und Sein aufmerksam. "Sympathie war noch da", stellte dieser darauf - mehr oder weniger kleinlaut und wohl notgedrungen - hinsichtlich seiner Gesinnung klar.

(APA)