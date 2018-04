Wettbüro-Überfälle geklärt: Spielschulden als Motiv

Die Polizei hat drei Raubüberfälle auf Wettbüros in Eisenstadt und Fürstenfeld geklärt. Als Verdächtiger wurde ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Bruck an der Leitha festgenommen. Bei Hausdurchsuchungen wurden eine Softgun und geringe Mengen an Bargeld sichergestellt, berichtete die Polizei am Montag. Das Motiv für die Überfälle sollen Spielschulden gewesen sein.

Der bisher unbescholtene Mann soll am 22. und 28. März zweimal das selbe Wettbüro in Eisenstadt überfallen haben. Ein weiteres Mal soll er am 31. März in Fürstenfeld zugeschlagen haben. Bei den Überfällen soll der Beschuldigte eine Gesichtsmaske getragen und Angestellte sowie Kunden mit einer Softgun bedroht haben. Bei den drei Überfällen wurde insgesamt ein mittlerer vierstelliger Eurobetrag geraubt.

Der Niederösterreicher wurde am Freitagabend festgenommen. Bei Hausdurchsuchungen fanden die Kriminalisten eine Softgun in Form einer Pistole Walther P22. Es handelte sich um das selbe Modell, welches beim ersten Überfall in Eisenstadt zurückgelassen worden war. Durch dieses waren die Ermittler dem Verdächtigen auf die Spur gekommen. Die bei den Überfällen benutzte Kleidung hat der Beschuldigte nach eigenen Angaben verbrannt.

Der 20-Jährige gab alle drei Überfälle zu. Als Motiv nannte er Schulden aufgrund von Spielsucht. Den Großteil des Geldes hatte der Mann zur Tilgung der Schulden verwendet, einen Teil verspielte er. Laut Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde am Montag die Untersuchungshaft über den 20-Jährigen verhängt.

(APA)