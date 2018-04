Pandas: Wiens teuerste, hoch politische Zootiere

Wien. Aufträge für heimische Firmen im Volumen von 1,5 Milliarden Euro, Absichtserklärungen, Austauschprogramme – und ein Panda. Letzterer Punkt auf der Agenda des österreichischen Staatsbesuchs in China mag durchaus überraschen – tatsächlich ist der Panda, wenn man so will, ein hoch politisches Tier: Denn über die Vergabe von Pandas an Zoos entscheidet die chinesische Staatsspitze.



Eine fixe Zusage gebe es zwar nicht, ließ Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei einer Pressekonferenz in Peking wissen. Aber dass Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping mehrmals Pandas erwähnt habe, deutet er als gutes Zeichen, dass der Schönbrunner Tiergarten demnächst wieder ein männliches Tier – Pandamännchen Long Hui starb 2016 – bekommen könnte.



Und zwar nur leihweise, für eine nicht unbeträchtliche Summe, die gerüchteweise eine Million Euro Leihgebühr pro Jahr betragen soll: So viel zumindest soll der Berliner Zoo für sein Panda-Paar jedes Jahr an China zahlen.