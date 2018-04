Klosterneuburg: Sportzentrum Happyland wird verbessert

Es war zuletzt so etwas wie der Zankapfel der Klosterneuburger Kommunalpolitik, das - über die Grenzen der niederösterreichischen Gemeinde hinaus bekannte - Sportzentrum Happyland, Heimstätte von Klubs und Vereinen, etwa des traditionsreichen Klosterneuburger Basketball-Bundesliga-Vorzeigevereins "Dukes". Vor allem über Baumängel und Fehler, die ihm Rahmen der seit 2014 laufenden Sanierungsphase aufgetreten sind und auch den Rechnungshof beschäftigen, wurde zuletzt gestritten. Am Dienstag rückten Klosterneuburgs ÖVP-Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und der neue Happyland-Geschäftsführer Wolfgang Ziegler (ein Ex-Beachvolleyball-Leistungsspieler) aus, um eine Imagepolitur vorzunehmen und um neue Ideen für das Happyland zu präsentieren.

Angekündigt wurden etwa ein neuer Gymnastikraum, wo Kurse für Yoga und Pilates angeboten werden sollen. Oder neue Fliesen für das Außenbecken des Bades. Weiters: behindertengerechtere Zugänge. Als Erweiterung des Angebots sei ein mobiler Paddle-Tennis-Court auf dem Gelände des Eislaufplatzes angedacht.

Zu 96 Prozent im Eigentum der Gemeinde

Die Stadtgemeinde hatte das 1983 eröffnete Freizeitzentrum nach dem Bankrott des Betreibers gekauft. Derzeit ist es zu 96 Prozent im Eigentum der Gemeinde und zu vier Prozent im Eigentum des Chorherren-Stifts Klosterneuburg. In die Generalsanierung (inklusive Erneuerung der technischen Einrichtungen) wurden 15,3 Millionen Euro investiert, eine Million mehr als der Gemeinderat beschlossen hatte. Für 2018 wurde zusätzlich ein Investitionsbudget von 700.000 Euro beschlossen.

Den per Gemeinderatsbeschluss selbst ins Haus geholten Rechnungshof sieht Bürgermeister Schmuckenschlager als "Partner der Gemeinde". Mängel sind vor allem im Bereich Heizung, Klima und Lüftung festgestellt worden. Der Generalplaner habe nun seine Versicherung eingeschaltet, diese habe einen Gutachter beauftragt. Auch die Gemeinde lasse ein Gutachten zu den Mängeln erstellen, erklärte Schmuckenschlager.

Indessen stellte Klosterneuburgs Grünen-Stadtrat Sepp Wimmer in einem offenen Brief an Schmuckenschlager die Frage in den Raum, ob die von der Auswahlkommission verlangten Auswahlkriterien bei der Suche nach einem Happyland-Generalplaner auf den schließlich zum Zug gekommenen Planer Maurer & Partner "zugeschnitten" worden seien. Auch übt Wimmer Kritik daran, dass die Ausschreibungsunterlagen dem Gemeinderat nicht zugänglich seien.

Ständige Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln notwendig

Pro Jahr besuchen 300.000 bis 350.000 Menschen das Happyland mit u.a. Bad und Sauna, Tennis- und Ballsporthalle, Fußball- und Eislaufplatz, Restaurant und Sports-Bar. Davon entfällt rund ein Drittel auf das Bad. Die Freizeitwirtschaft wachse, Sport werde immer wichtiger, bekannte sich Schmuckenschlager zur Sportförderung, wenngleich klar sei, dass die Anlage trotz Kostenoptimierung immer ein Abgangsbetrieb sein werde. Die jährliche Abgangsdeckung bezifferte er mit 800.000 bis zu einer Million Euro.