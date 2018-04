Autofahrerin an roter Ampel in Marchtrenk ausgeraubt

Eine 48-jährige Autolenkerin ist in der Nacht auf Dienstag in Marchtrenk in Oberösterreich ausgeraubt worden, als sie mit ihrem Wagen an einer roten Ampel anhielt. Der Täter riss die Beifahrertüre auf, versetzte ihr einen Schlag ins Gesicht und erbeutete ihre Handtasche, berichtet die Polizei.

Der Unbekannte flüchtete zu Fuß mit der Tasche. Die Polizei ersucht mögliche Zeugen des Vorfalls, der sich an der Kreuzung Linzer Straße (B1) mit der Sparstraße ereignet hat, sich bei der Inspektion Marchtrenk unter der Telefonnummer 059133 - 4180 zu melden. Der Täter wird als 30 bis 35 Jahre alt, mit dunklen Augen, schwarzen kurzen Haaren und einem dunklen Vollbart beschrieben.

