Innsbruckerin (81) bei Zusammenstoß mit Radfahrerin schwer verletzt

Eine 81-Jährige ist am Dienstag bei einer Kollision mit einer Radfahrerin in Innsbruck schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, überquerte die Pensionistin in der Museumstraße einen Schutzweg, als sie von der 30-Jährigen mit ihrem Rad erfasst wurde. Während die Radfahrerin unverletzt blieb, wurde die 81-Jährige mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

(APA)