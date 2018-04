Leiche ohne Kopf im Neusiedler See gefunden

Ein Mann hat am Freitagnachmittag eine Leiche im Neusiedler See bei Rust (Bezirk Eisenstadt Umgebung) entdeckt. Es handle sich dabei um einen menschlichen Torso ohne Kopf, der sich am Grund des Sees befunden habe, bestätigte Polizeisprecher Helmut Greiner einen Bericht des ORF Burgenland. Die Fundstelle liege zwischen dem Schilfgürtel und den Seehütten der Bucht. Näheres war vorerst nicht bekannt.

Bei der Leiche handelt es sich um eine Frau. Der Torso hatte keine Arme, keine Beine und keinen Kopf und dürfte sich aufgrund des Zustands bereits mehrere Monate im Wasser befunden haben, berichtete Greiner.

Die Polizeitaucher seien zurzeit vor Ort und hätten unweit der Fundstelle der Leiche bereits deren Kopf gefunden. Die Leiche war gegen 10.45 Uhr von einem Seehüttenbesitzer zwischen einer Hütte und dem Schilfgürtel an einer seichten Stelle treibend entdeckt worden, präzisierte die Landespolizeidirektion erste Angaben. Der Mann alarmierte daraufhin die Polizei. Diese barg gemeinsam mit der Feuerwehr den Torso.

