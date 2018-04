Betrunken mit 170 auf der Autobahn

Mit fast 170 Stundenkilometer ist am Freitagabend ein betrunkener Autofahrer auf der Mühlkreis-Autobahn (A7) bei Treffling (Bezirk Urfahr-Umgebung) unterwegs gewesen. Die Polizei folgte dem Raser mit Blaulicht. Der versuchte mit waghalsigen Fahrmanövern zu flüchten. Bei einer Autobahnabfahrt verlor er in einer Kurve durch hohe Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto, berichtete die Polizei.

Der 29-Jährige aus dem Bezirk Freistadt war in Fahrtrichtung Süd der Polizei bei der Radarmessung aufgefallen. Statt erlaubten 130 war der Mühlviertler fast 40 Stundenkilometer zu schnell. Einer Streife, die ihm sofort folgte, versuchte er zu entkommen, indem er am Pannenstreifen mehrere Autos rechts überholte. Bei der Autobahnabfahrt Treffling fuhr er durch das hohe Tempo in einer Kurve gerade aus über eine Verkehrsinsel und schleuderte über die Fahrbahn der Prager Straße (B125). Auf dem Parkplatz einer Wohnhausanlage blieb der demolierte Wagen des Alkofahrers stehen.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Ein sofort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Dazu kam heraus, dass der Mühlviertler gar keinen Führerschein mehr besitzt. Dieser wurde ihm schon zuvor wegen Alkohol am Steuer entzogen. Den 29-Jährigen erwartet eine Reihe von Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Urfahr- Umgebung.

(APA)