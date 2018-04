Zwölf "Staatsverweigerer" in Graz angeklagt

Ein Jahr nach der Festnahme von 26 Staatsverweigerern in ganz Österreich ist die Anklage gegen zwölf Verdächtige fertig. Wie die Staatsanwaltschaft Graz am Mittwoch mitteilte, müssen sie sich wegen versuchte Bestimmung zum Hochverrat, Beteiligung an einer staatsfeindlichen Verbindung, Nötigung, Bestimmung zum Missbrauch der Amtsgewalt und Betrug verantworten. Zwei Angeklagte sind in Haft.

(APA)