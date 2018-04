Grillunfall: 14-Jährige mit schweren Verbrennungen

Eine 14-Jährige hat am Donnerstag bei einem Grillunfall in Tirol schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 18-Jähriger Spiritus auf einen Kugelgrill geschüttet, um das Feuer zu entfachen. Dabei bildete sich eine Stichflamme, die das Mädchen im Gesicht und an den Händen traf.

Die 14-Jährige erlitt Verbrennungen dritten Grades. Sie wurde in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. Zu dem Unfall war es kurz vor 21.00 Uhr im Garten eines Hauses in Axams (Bezirk Innsbruck-Land) gekommen.

(APA)