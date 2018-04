"Gröblich missbraucht": Vorwürfe gegen Wiener Musikuni-Professor

Die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) hat sich am Montag „mit sofortiger Wirkung von einem Professor, einem Mitglied der Wiener Philharmoniker“ getrennt. Grund dafür sind Vorwürfe, er habe seine Machtposition in sexueller Hinsicht ausgenutzt. Das berichtet der Kurier am Dienstag.

Auch der Anwalt der Uni, Christoph Wolf, wird in dem Bericht zitiert: „In den letzten Tagen haben sich verschiedene Personen vertrauensvoll an die Rektorin der mdw gewandt und von mehreren, voneinander unabhängigen Fällen berichtet, in denen ein Professor seine Autorität aufgrund seiner Position gröblich missbraucht hat. Diese Informationen haben eine fristlose Entlassung des Professors alternativlos und zwingend erforderlich gemacht.“ Auch die Staatsoper hat den Musiker dienstfrei gestellt. Der Sachverhalt solle nun geklärt werden.

>> Bericht im Kurier

(red.)