Halbe Tonne Elfenbein in Wiener Wohnung: „Sammler“ angeklagt

Da er sich mehr als eine halbe Tonne Elfenbein beschafft haben soll, stand am Freitag Mohamed B. in Wien vor Gericht. Dem 67-Jährigen werden Verstöße gegen das Artenhandelsgesetz angelastet. In seiner Wiener Wohnung wurden laut Anklage 88 Elefantenstoßzähne sichergestellt. Deren Besitz ist nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen untersagt.

Staatsanwalt Bernhard Mascha unterstellte dem Angeklagten Gier nach Elfenbein. Bei dem Fund handle es sich um den europaweit zweitgrößten Aufgriff der kostbaren Substanz, die aus Elefantenstoßzähnen gewonnen wird. B. habe sich seine Sammlung zwischen 2012 und 2016 zugelegt und zu einem „wahren Verbrechen an der Natur“ beigetragen. 110. 000 Tiere seien zwischen 2007 und 2015 getötet worden, um die Elfenbeinnachfrage befriedigen zu können.

Der Angeklagte gab zu, ein „chronischer Sammler“ zu sein, will aber das Elfenbein seit fast 40 Jahren, damit vor Inkrafttreten des Artenschutzübereinkommens und somit legal besitzen. Der Beweisverfahren wird am Mittwoch fortgesetzt.

(APA/Red.)